川田羽撫子（Vo,G）、さっちゅー（Ba）、あんどりゅー（Dr）からなる大阪発の男女混合3人組“ネオキューティーロックバンド”三四少女（サンスーガール）が、2026年4月にワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューすることを発表した。発表が行なわれたのは1月17日に開催されたバンド初のワンマンライブ＜おまじないっ！＞にて。ライブは今月7日にリリースされたばかりの新曲「占いたいっ！」で幕を開けた。「人が多いな