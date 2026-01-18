Anna(Vo)、Toki(G / ex. Aldious)、Miho(B / ex. LOVEBITES)、Kano(Dr)からなる4人組女性メタルバンドZilqyが、3月より自身初のツアー＜Zilqy Tour 2026「Rise to Liberation」＞を開催することは既報のとおり。同ツアーの追加公演が発表となった。これは同ツアーのチケットが一般発売開始直後にソールドアウトとなったことを受けて発表されたものだ。ツアー＜Zilqy Tour 2026「Rise to Liberation」＞は3月22日の新横浜 New SIDE