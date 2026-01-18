昭和東南海地震（1944年12月7日）の約1カ月後、1945年1月13日午前3時38分に三河地震が発生しました。昭和東南海地震の誘発地震とも言われています。三河地方を中心に2306人の死者が出ました。三河の農村部で人口密度が低いにもかかわらず2000人以上が亡くなっています。昭和東南海地震で傷んだ家に住み続け、再び襲った「激しい揺れ」で壊れたこともその原因です。戦時中でアメリカに知られると戦況に影響するとして、この地震は極