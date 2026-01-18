◇第３１回全国都道府県対抗男子駅伝 （１８日、広島市平和記念公園前発着＝７区間４８キロ）各都道府県の代表選手が出場し、学生・社会人が３区（８・５キロ）と７区（１３キロ）、高校生が１区（７キロ）と４区（５キロ）と５区（８・５キロ）、中学生が２区と６区（いずれも３キロ）で競う。午後零時３０分スタートに合わせて、１区を走る高校生ランナーが平和記念公園に隣接したウォーミングアップエリアで準備を行った