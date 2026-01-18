【新華社武漢1月18日】中国湖北省武漢市の華中科技大学同済医学院付属協和医院は14日、53歳の終末期心不全患者に対してこのほど、胸腔鏡補助下の小切開心臓移植手術を実施したと発表した。患者の女性は10年前に拡張型心筋症と診断され、ラジオ波焼灼療法やペースメーカーの植え込みを行うも症状が悪化していた。体重が40キロ余りしかなく、従来の開胸手術の負担に耐えられないと判断されたため、胸腔鏡補助下の小切開手術が採