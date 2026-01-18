これを受け英国政府も立場を変えた。英住宅省は昨年8月、10月、12月の3回連続で大使館建設計画承認を保留したが、拒否する意思は明確にはしなかった。タイムズは「保安局（MI5）と秘密情報局（MI6）を掌握する内務省と外務省は最近セキュリティ検討をした後、建設に異議を提起しなかった。英国政府は20日までに最終決定を下す計画」と伝えた。だが英国では「中国が欧州での中国スパイの本拠地として活用されるだろう」「中国政府が