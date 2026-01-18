バレーボール女子元日本代表の迫田さおりさんが１８日、自身のインスタグラムに新規投稿。「ＢＳ１１【諸見里しのぶ実践ゴルフテク！】」に出演したことを報告したが、諸見里さんとの身長差ショットに驚きの声があがった。「諸見里しのぶプロのゴルフ番組に出演させていただきましたー嬉しいー」とつづり、「撮影は７月！落ち着いた雰囲気で優しく分かりやすく教えてくださる諸見里プロどんな時もプラスな言葉をかけてくれ