櫻坂46松田里奈（26）のファースト写真集「まつりの時間」（1月20日に幻冬舎から発売）のボディースーツカットが18日、公開された。ベッドに寝転び、胸元がちらり。インタビューで「普段の私とは違う、大人な魅力も詰まっている一冊」と語った言葉通りのカットとなった。本作の撮影はニュージーランドのオークランドとロトルアで行い、かわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊となっている。松田は「写真集は夢だったものの、自