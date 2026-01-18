タレントの堀ちえみが17日に自身のアメブロを更新。夫・尼子勝紀さんとカフェを訪れ、グルテンフリーのスイーツを堪能したことを報告した。この日、堀は「カフェでグルテンフリースイーツ。前から気になっていたお店」と切り出し、尼子さんとカフェを訪れたことを報告。「ドーナツとフィナンシェを、合わせた…ドナンシェ」と、グルテンフリーのスイーツを紹介した。続けて「私はクマさんの方、柚子のドナンシェです」と自身が注文