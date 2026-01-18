万博閉幕から早３ヶ月。大阪では年が明けてもまだ万博の興奮が冷めやらない。ショッピングモールや商業施設などでは、異国情緒を楽しめるイベントがまだ多数開催され、多くの人で盛り上がりを見せている。そんな中、大阪で人気の神社「住吉大社」の近くにある『LOVE NEPAL 住吉店』というネパール料理店が、万博ファンの間で話題になっている。ネパール料理店が話題になっている理由『LOVE NEPAL』は大阪市内に2店舗を構えている。