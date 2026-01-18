タレントの小倉優子が17日に自身のアメブロを更新。次男と三男と一緒に作ったスイーツを公開した。この日、小倉は「ふわふわに焼けました」と切り出し、手作りのシフォンケーキの写真を公開。「何年もかかって、やっとシフォンケーキの納得できるレシピが完成できました〜 長い道のりでした」と明かしつつも「また色々試しそうか気もします笑」と、さらなる探求心ものぞかせた。その後更新したブログでは「次男と三男とカップケー