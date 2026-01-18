タレントの藤本美貴が17日に自身のアメブロを更新。家族で米・セドナへ正月旅行に行ったことを報告した。この日、藤本は「家族旅行でSedonaに行ってきました」と切り出し、現地の写真を公開。「せっかくセドナに行けるなら初日の出をセドナでどうしても見たいと思って お正月旅行はセドナに」と、旅行の目的を説明した。続けて、元日は雨だったといい「お正月は雨だったけど…笑 2日無事に初日の出見られました」と報告。「とーっ