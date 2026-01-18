マンチェスター・ユナイテッドは現地１月17日、プレミアリーグ第22節で宿敵マンチェスター・シティと本拠地オールド・トラフォードで対戦した。マイケル・キャリック暫定監督が指揮を執る最初のゲームで、ユナイテッドはスコアレスで迎えた65分に先制。カウンターからブルーノ・フェルナンデスのラストパスを受けたブライアン・ムベウモが左足で流し込んだ。さらに76分には、右サイドを突破したマテウス・クーニャのクロスを