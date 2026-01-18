任期満了に伴う松浦市長選挙が18日、告示されました。 これまでに現職と新人のあわせて2人が立候補し、12年ぶりに選挙戦となっています。 松浦市長選挙は18日午前8時半から立候補の届け出が始まりました。 立候補したのは届け出順に、 ▽現職で3期目を目指す友田 吉泰候補(61)と 前市議会議員で会社役員の新人、大橋 尚生候補(50)です。 松浦市長選挙は前回と前々回が無投票で、今回12年ぶりの選挙戦に。 立候補