今月26日の「文化財防火デー」を前に、金沢市の本龍寺で寺の関係者と消防が訓練を行い連携を強めました。文化財防火デーは、1949年に奈良県の法隆寺で国宝の壁画などが焼損した火事をきっかけとして制定されたものです。18日は、金沢市金石下本町の本龍寺で境内の木に雷が落ち、市指定文化財の本堂や鐘楼堂などに火が燃え移りそうになっているという想定で訓練が行われました。金石消防署・西野英人係長「1月26日は文化財防火デー