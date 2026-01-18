TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が18日、同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に生出演。1日に81歳で亡くなっていた、キャスターの久米宏さんの“後継”として司会を務めたことへの思いを吐露した。久米さんは1967年にTBSに入社。安住アナはその30年後に同社に入社。ちょうど30年の違いがある。「久米さんの残された功績などは皆さんが紹介されていますので、私がする話などは出尽くしてしまっているんです