お笑いコンビ「麒麟」の田村裕（46）が17日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。相方の川島明（46）がTBS「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）のMCに就任した時の心境を語った。この日は久しぶりにコンビそろってテレビ出演した。田村はすっかり“朝の顔”になった川島に対して、「最初は嫉妬に狂ってた」と告白。「一番数字悪いとかいつまでもつんやろとかのネットニュース見るたびに喜んでたよ」