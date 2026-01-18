遺伝子を組み換えたブタの腎臓を移植された経験を持つティム・アンドルーズさん/Amanda Sealy/CNN（CNN）ティム・アンドルーズさん（67）は1年前、遺伝子を組み換えたブタの腎臓を移植された世界でも初期の患者のひとりとなった。いま、アンドルーズさんはその小さな先駆者集団の中で初めて、ヒトの腎臓移植を受けた人物となった。アンドルーズさんは病院で、CNNの取材に対し、「橋を渡ったのは私が初めてだ。ブタの腎臓を移植され