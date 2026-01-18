第19回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメントが1月18日、名古屋市の「ポートメッセなごや」で行われ、1回戦で藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が菅井竜也八段（33）に140手で勝利した。【映像】藤井六冠が菅井八段に勝利した瞬間3期ぶり5度目の優勝を目指す藤井竜王・名人が、注目の初戦を突破した。朝日杯優勝経験者同士の対決となった一局は、先手番となった菅井八段の中飛車に藤井竜王・名人は居飛車で対