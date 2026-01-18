デンマーク自治領グリーンランドの領有を目指すアメリカのトランプ大統領は、領有に反対するデンマークなどヨーロッパ8カ国に対し、最大25％の関税を課すと発表しました。トランプ大統領は17日、アメリカによるグリーンランド領有に反対するデンマークやイギリス、フランス、ドイツなどヨーロッパ8カ国に対し、2月1日から10％の関税を課すと自身のSNSに投稿しました。さらに、6月1日には25％に引き上げ、グリーンランドの購入に至