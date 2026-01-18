2026年12月18日は、今年を代表するハリウッドの超大作2本が（少なくとも本国では）激突する日となる。 （MCU）の新たな集大成『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』と、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督『デューン 砂の惑星 PART3（原題：Dune: Part Three）』が、この日に同日公開されるのだ。 では、それぞれの主演俳優たちの反応は──。 『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』でドクター・