「映画は最も決定的な芸術形式だ」──俳優レオナルド・ディカプリオが、いま改めて“映画”への思いを語った。 ポール・トーマス・アンダーソン監督『ワン・バトル・アフター・アナザー』で第97回ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞の主演男優賞に輝いたディカプリオは、授賞式のスピーチにて、「少しだけ映画の話をさせてください」と切り出した。 「父は、僕が4歳のとき