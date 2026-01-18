心身を健やかに保つにはどうすればいいか。禅僧の枡野俊明さんは「『身業（身体）』『口業（言語）』『意業（心）』という『三業』を整えると、ムダな疲れが生じることがなくなり、心身ともに健やかな状態をキープできる。ただその際、いきなり「心を整える」のは難しいので、まずは『立ち居振る舞いを整える』ことを意識するといい」という――。※本稿は、枡野俊明『疲れない心をつくる休息の作法』（三笠書房）の一部を再編集し