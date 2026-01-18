◆ 2022年胴上げ投手が13年間のキャリアに幕昨季途中までシカゴ・カブスでプレーしていたライアン・プレスリー投手（37）が現役引退を表明。13シーズン通算667試合に登板して111ホールド、117セーブを記録した。プレスリーは2007年のドラフトでレッドソックスに入団し、2013年にツインズでMLBデビュー。2018年途中にアストロズへ移籍すると、オールスターゲームに2度選出され、3度のア・リーグ制覇に貢献。2021年からは守護神