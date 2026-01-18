１６日に知事辞職届を提出した吉村洋文大阪府知事が１８日、大阪・夢洲駅構内で開催された「夢洲ＧＡＭＥＲ’ＳＦＥＳ２０２６ＰＬＡＹＥＲ’ＳＴＥＲＭＩＮＡＬ」オープニングセレモニーに出席した。１９日に開業１周年を迎える夢洲駅。大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクとハイタッチで久しぶりの再会を喜んだ吉村氏は「多くの人がこの夢洲駅を通じてワクワクする気持ちと、ワクワクする空間を通ること