日本ハムの達孝太投手（２１）が１８日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で自主トレを公開し、プロ５年目の今季の目標に２ケタ勝利と１７０イニングを掲げた。「２ケタ勝ちたいっすね。２ケタは最低限。２４試合から２５試合投げて２桁は勝つ。イニングは去年の平均が６・８イニングぐらいだったんで、普通にその感じでいけば１７０イニングちょっとは投げれるかなと思う。その辺を目指して頑張りたいなと思ってます」。昨季は１６試合で