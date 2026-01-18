島根・出雲市の「出雲文化伝承館」で１８日に指されているユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第１局は、正午に昼食休憩に入った。福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝、西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝ともに勝負飯は「慶祝・法要折詰め」。出雲大社のお膝元で大正１３年（１９２４年）に創業した老舗料亭「ゆたか亭」によるもの。錦糸卵が乗った別箱のばらずし