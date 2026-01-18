プロ野球独立リーグ「ルートインBCリーグ」の信濃グランセローズは18日、長野市内で今季のオリエンテーションを開き、日本一を目標に掲げました。柳澤裕一監督「チームとしては日本一を目指す。それは変わりはない」長野市内で開かれたオリエンテーション。今季、信濃グランセローズは選手と練習生合わせて38人と契約を結ぶ予定で、このうち新加入が18人です。9球団となる今季は