17日夕方、小諸市で親子とみられるイノシシ2頭が出没し警察が付近の住民に注意を呼び掛けています。17日午後5時ごろ、小諸市加増の住宅地にある畑で「親子らしいイノシシ2頭を見た」と警察に通報がありました。警察が現場周辺を捜索しましたが発見には至っていません。けが人の情報は入っていません。警察によりますと、3日前にも東に約1キロ離れた小諸市柏木の住宅地にある畑でイノシシ2頭が目撃されています。警察は今回と同一個