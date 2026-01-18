任期満了に伴う裾野市の市長選挙が18日告示されました。午前11時現在、これまでに現職と新人が立候補の届け出を済ませています。裾野市長選挙に立候補したのは届け出順に、現職で2期目を目指すの村田悠さん（38）と新人で元裾野市議の賀茂博美さん（51）のともに無所属の二人です。村田さんは、企業の誘致や道路網の整備教育環境の向上など、自ら掲げた市長戦略を発展させたいと2期目に向け意欲を示しています。賀茂さんは、現市政