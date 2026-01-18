きのう、富山市で住宅密集地で発生した火事について、火元の家の高齢女性が軽いやけどを負いました。警察や消防などによりますと、きのう午後5時19分ごろ、富山市西長江で、付近の住民から「裏の家が燃えている」と119番通報がありました。火は、およそ4時間後に消し止められましたが、大久保玲子さん（72）所有の住宅1棟を焼いたほか、隣接する住宅にも延焼したとみられています。この火事で大久保さんが軽いやけどを負ったという