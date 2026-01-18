冬型の気圧配置の影響で県内は雲が多く所によって雨や雪が降っています。午後には天気が回復し日差しが届きそうです。けさの最低気温は、富山市、高岡市伏木ともに4度ちょうどと、平年より高く3月下旬並みでした。県内は冬型の気圧配置の影響で、雲が多い空模様となっていますが、次第に緩む見込みで午後は各地で晴れ間が見えそうです。日中の予想最高気温はきのうに比べ大幅に低く、富山市、高岡市伏木ともに7度と、この時期らし