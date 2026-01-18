サッカーのイングランド2部ブリストル・シティーに所属するFW平河悠（25）が同2部ハルへの移籍に合意したと英BBC放送などが17日に報じた。ハルのヤキロビッチ監督が平河に関し「ブリストルCと全て合意した。日曜日（18日）のメディカルチェック後に会見をすることになるだろう」と発言。「彼はスピードと素晴らしいテクニック、より多くの選択肢をもたらすだろう。右でも左でもウイングでもウイングバックでもプレーできる」と