高齢の親と頻繁に会ったり、連絡を取ったりしていますか。プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社（PGF生命）が行ったアンケート調査で、別居している親子の約14%が「昨年1回も親に会いに行かなかった」と回答していることが明らかになりました。連絡手段では電話が主流で、メールやLINEを使わない親子が半数に上ることもわかりました。