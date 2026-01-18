£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË Ä«10»þ55Ê¬¤«¤é¡¢´Ú¥É¥é¡ù¡Ö²ÚÀ¯¡×¡Ê¼ç±é¡§¥¤¡¦¥è¥Ë Á´64ÏÃ¡Ë¤òÊüÁ÷Ãæ¡ª¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡Á1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¡¢Âè54ÏÃ¡ÁÂè58ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÈþ½÷¤È½ã¾ðÃË¡×ºÇ¿·²ó¡Ú1·î19Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷ Âè54ÏÃ¡ÛÄ«Á¯¤ÎÇÔÀï¤¬¿§Ç»¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¥¸¥å¥½¥ó¤¬À¶¤Î»ÈÀá¤È¤·¤Æ¿ÎÁÄ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ìÏÂµÄ¾ò·ï¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÀ¤»Ò¤ò¿Í¼Á¤È¤·¤Æº¹¤·½Ð¤»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥¦¥©