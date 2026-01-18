任期満了に伴う三豊市長選挙が告示され、これまでに現職1人が立候補を届け出ました。 【写真を見る】任期満了に伴う三豊市長選挙告示これまでに現職1人が立候補を届け出（正午現在）【香川】 三豊市長選挙に立候補したのは無所属で3選を目指す山下昭史氏です。山下氏は2011年から6年あまり香川県議会議員を務めたあと、2017年に三豊市長に初当選し、現在2期目です。 立候補の受付は、午後5時までですが、今のところ山下氏以外