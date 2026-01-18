岡山県倉敷市の大原美術館の名画をモチーフに市民らが描いた作品を店頭などに展示する「商店街まるごと美術館」が倉敷市内の商店街で行われています。 【写真を見る】倉敷市で「商店街まるごと美術館」大原美術館の名画をモチーフに市民らが描いた作品を店頭などに展示1月31日まで【岡山】 「商店街まるごと美術館」は倉敷商店街振興連盟が地域活性化につながればと2013年から毎年開催しているものです。 大原