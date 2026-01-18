昨年、交通事故によるけがで通院したように装い、保険会社から保険金あわせて181万あまりをだましとったとして、柔道整復師の男ら4人が、きょう（18日）逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、香川県多度津町の柔道整復師の男（50）、丸亀市郡家町の建設業の男（25）、丸亀市川西町の配管工の男（26）、丸亀市柞原町の建設作業員の男（24）の4人です。 警察によりますと、男らは共謀して、昨年、施術費や慰謝料などの名