ショットメーカーとして知られ、ツアー通算5勝を挙げる川〓春花。シンプルな動きで効率的に球を捉えている。そのスイングの特徴を、大西翔太コーチに詳しく分析してもらった。【連続写真】両手を高く上げて真下に沈み込む川〓のアイアンスイング◇◇◇川〓プロのスイングの特徴は、地面反力を使い、効率的に飛ばせる動きをしている点です。ダウンスイングでは、両足のツマ先で地面を掴むように踏み込み、カカトは少し浮き気