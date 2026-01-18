今や多くのメーカーが新製品をリリースし、使用プロも増加している『ミニドラ』。そのメリットを深掘りしていくと、大型ヘッドでも、3Wでもできない“曲がらない”に特化した性能を持っていることが分かった。その詳細をギアコーチの筒 康博に解説してもらう。【試打データ】ミニドライバーで270ヤード超え連発！ ティショットが怖くなくなる◇◇◇米男子ツアーでも大型ドライバーの下に入れる形で『ミニドラ』をバッグインす