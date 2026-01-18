■スノーボードW杯ハーフパイプ（HP）第5戦（日本時間18日、スイス）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個スノーボードW杯ハーフパイプ第5戦が18日、スイスで行われて、日本のエース平野歩夢（27、TOKIOインカラミ）が決勝の1回目でボードが折れるほどの転倒で棄権した。22年北京オリンピック金メダルの平野は決勝で試技に入ると、3回目のトリック、空中でバランスを