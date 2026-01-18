きょう未明、栃木県宇都宮市内で、雑貨店などが立ち並ぶエリアの下草や住宅の室外機が焼ける火事が相次ぎました。警察は放火の可能性があるとみて捜査しています。きょう午前4時前、宇都宮市下砥上町の雑貨店などが立ち並ぶエリアで、下草が4か所焼ける火事がありました。また、現場からおよそ2キロ離れた西川田町でも住宅の室外機や下草が焼ける火事があり、およそ1時間の間にあわせて6件の火事が相次ぎました。けが人はいないと