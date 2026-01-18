17日夜、熊本阿蘇市で火事があり住宅と倉庫が焼けました。水の便が悪く、鎮火までに6時間以上を要したということです。 【写真を見る】阿蘇市で火事鎮火まで6時間以上を要する「水の便が悪かった」けが人や山林延焼なし熊本 警察や消防などによりますと、17日午後5時半ごろ、阿蘇市波野の住宅で「納屋が燃え、住宅まで延焼している」と119番通報がありました。 消防が駆け付け消火活動にあたりましたが、消防団の話では、