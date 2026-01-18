東武鉄道との相互直通運転開始から今年で２０周年を迎えるのを記念し、ＪＲ東日本大宮支社は、ＪＲ新宿駅と東武日光、鬼怒川温泉駅の両駅を直通で結ぶ特急「日光」「きぬがわ」の外装デザインを刷新する。新デザインの車両は６月頃から運行を開始する予定だ。日光東照宮の東西透塀（すきべい）や日光山輪王寺の五大明王像などをモチーフにした群青色を基調とする。ニッコウキスゲや二社一寺のきらびやかさをイメージし、鬼怒川