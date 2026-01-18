新党「中道改革連合」をめぐり、18日のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」で、自民党の中谷前防衛相は、立憲民主党の重徳税調会長に対し、安全保障政策で公明党と一致しているのかただしました。自民党・中谷前防衛相：政党を作って何がしたいのか。私、今から10年前に防衛大臣で平和安全法制、今の立憲の人たちはどう考えているのか、そのへん、はっきりと聞きたい。立憲民主党・重徳税調会長：この10年間、相当、東アジアの安全保