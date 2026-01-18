プロ野球・巨人の大勢投手が17日、ジャイアンツ球場で自主トレーニングを行い、前日に発表された則本昂大投手の加入について語りました。球団は16日、楽天から海外FA権を行使していた則本投手と3年総額13億円(金額は推定)選手契約を結んだことを発表しました。大勢投手は「びっくりした気持ち。先発でやるんですか？どっちわからないですけど、負けないように頑張らないとなと思います」と話します。さらに「クローザーもやられて