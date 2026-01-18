18日、福岡市で心身を鍛える空手の寒稽古が行われました。18日午前、福岡市早良区のシーサイドももち海浜公園で、空手の寒稽古に臨んだのは、練心館福岡県連合会の4歳から73歳までのおよそ300人です。18日の福岡市の11時時点の最高気温は、13.1℃とこの時期にしては暖かい1日となりました。参加者たちは、体を温めたあと海に足をつけ、元気なかけ声と共に、両手の拳を突き上げていました。練心館では寒稽古を通して、1年間病