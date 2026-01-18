【写真】大貫さんが銀座で1億円を拾った年、埼玉の民家には「ライオン」がいた…80年代の日本を驚愕させた“動物事件”の主役2代目「大貫さん」にはなれず「1億円の大貫さん」といえば、昭和55（1980）年4月25日に東京・銀座の路上で1億円入りの風呂敷包みを拾った大貫久男さん。拾得物として警察に届け出たが落とし主は現れず、同年11月11日、所有者となった大貫さんが引き取った。その約3年後の昭和58（1983）年1月18日、埼玉