京都の国宝・三十三間堂では新春恒例の「通し矢」が行われ、20歳の若者らが弓の腕前を競っています。18日朝から行われている三十三間堂の「大的全国大会」は今年で76回目で、色鮮やかな振り袖やはかま姿のおよそ1900人が参加しました。江戸時代に武士たちがお堂の軒下で、一日にいくつの的を射抜くことができるかを競い合ったのが、始まりとされています。参加者「二十歳になったので、自分の行動に責任を持たなければいけないなと