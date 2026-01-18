爆笑問題太田光（60）が18日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」の名称についてツッコミを入れた。各党の代表コメントのVTRが流れた直後、番組冒頭で太田は「中道改革連合…完全に暴走族の名前ですね」といじり笑いを誘った。相方の田中裕二が「そんなことない…そんなことないですよ」とフォローし、返してスタジオが沸いた。